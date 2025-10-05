"Cerco giocatori di briscola per mia madre, in cambio merenda e sorrisi", appello virale di una 50enne da Perugia

La donna ha pubblicato un post su vari gruppi Facebook della sua zona per trovare compagnia a sua madre, costretta su una sedia a rotelle. In tanti hanno risposto
"Cercasi giocatori di briscola a casa nostra. Offresi merenda e sorrisi". E' l'invito che da giorni gira tra i gruppi Facebook del Trasimeno. Con una figlia che prova così a cercare compagnia per la mamma, costretta su una sedia a rotelle dopo una malattia e un'operazione. E in tanti hanno risposto, tra empatia e in bocca al lupo, per l'idea di Mara Bardellini, cinquantenne di Moiano, frazione del comune di Città della Pieve, nella provincia di Perugia, in Umbria, che ha deciso di aiutare mamma Maria a sentirsi meno sola e a riempire le giornate con una delle sue passioni.
L'appello in poco tempo ha ottenuto decine di condivisioni e centinaia di like. "C'è chi mi dice che è pericoloso invitare sconosciuti a casa - spiega la donna a Il Messaggero, - ma noi siamo persone perbene e contiamo sulla buona fede degli altri. E comunque non viviamo isolate, è solo un modo per riempire questa grande casa".
La donna racconta come i mesi lontana dalla madre, ospite di una casa di cura, siano stati difficili. "Non l'accettavo - dice -, mi mancava tantissimo. L'hanno accudita benissimo, ma non era casa sua. Io lavoravo come Oss, ma ora sono disoccupata e ho deciso di occuparmi di lei. Gestiamo le nostre giornate, ogni tanto chiamo degli amici per farle compagnia, mentre magari io esco a fare la spesa. E adesso l'idea delle carte: a mamma piace giocare e allora ho detto 'perché no?'".
Tra le tante risposte sotto i post, c'è chi chiede dove sia esattamente Moiano e chi risponde subito con entusiasmo all'invito. Mentre altri si rammaricano della mancanza di tempo. Mara e Maria, intanto, si sorprendono di tanto clamore.
