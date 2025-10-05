"Cerco giocatori di briscola per mia madre, in cambio merenda e sorrisi", appello virale di una 50enne da Perugia

La donna racconta come i mesi lontana dalla madre, ospite di una casa di cura, siano stati difficili. "Non l'accettavo - dice -, mi mancava tantissimo. L'hanno accudita benissimo, ma non era casa sua. Io lavoravo come Oss, ma ora sono disoccupata e ho deciso di occuparmi di lei. Gestiamo le nostre giornate, ogni tanto chiamo degli amici per farle compagnia, mentre magari io esco a fare la spesa. E adesso l'idea delle carte: a mamma piace giocare e allora ho detto 'perché no?'".