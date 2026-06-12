Perugia, tenta di strappare la bambina alla madre: arrestato 29enne gambiano

Un 29enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nei pressi della stazione di Fontivegge (Perugia) con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato ai danni di una minore. L'intervento è scattato nella serata di mercoledì 10 giugno dopo una segnalazione al Numero unico di emergenza. Gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, hanno bloccato l'uomo ancora nei pressi della stazione. Secondo la ricostruzione, il 29enne avrebbe avvicinato la madre della bambina a una fermata del bus e, senza apparente motivo, avrebbe afferrato la minore, tentando di allontanarsi.