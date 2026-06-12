Perugia, tenta di strappare la bambina alla madre: arrestato 29enne gambiano

Un 29enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nei pressi della stazione di Fontivegge (Perugia) con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato ai danni di una minore. L'intervento è scattato nella serata di mercoledì 10 giugno dopo una segnalazione al Numero unico di emergenza. Gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, hanno bloccato l'uomo ancora nei pressi della stazione. Secondo la ricostruzione, il 29enne avrebbe avvicinato la madre della bambina a una fermata del bus e, senza apparente motivo, avrebbe afferrato la minore, tentando di allontanarsi.
La donna lo avrebbe inseguito, riuscendo a riprendere la figlia, che si trovava sotto shock e a chiamare la polizia. Nonostante il recupero della bambina, l'uomo avrebbe continuato a molestarla, arrivando anche a fotografarla con il cellulare. Accompagnato in questura, il 29enne è stato arrestato al termine degli accertamenti, supportati anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno confermato quanto denunciato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Perugia-Capanne.