Perugia, 17enne morta dopo il ricovero in ospedale: tra le ipotesi l'influenza suina

Sulla vicenda, dopo una denuncia presentata dai familiari, la procura della Repubblica di Perugia ha

aperto un fascicolo nel quale è stato ipotizzato l'omicidio colposo contro ignoti

escluso che fosse affetta da Covid

ed è stata disposta l'autopsia. Esame eseguito giovedì, che non ha però chiarito le cause della morte della diciassettenne. Sarà ora necessario attendere l'esito degli esami istologici. Un tampone eseguito in farmacia dalla ragazza e poi quello all'ingresso in ospedale hanno

Quando venerdì si è presentata in pronto soccorso

presentava difficoltà respiratorie e qualche linea di febbre

. La situazione è poi rapidamente precipitata fino alla morte. Intanto oggi si svolgono a Perugia i funerali della ragazza.