Personale indisponibile, almeno dieci treni sospesi in Liguria

Per "indisponibilità di personale di bordo" Trenitalia ha dovuto cancellare almeno 10 treni regionali in Liguria. Lo comunica la stessa azienda, precisando che in queste ore "sta garantendo la mobilità con un servizio di bus sostitutivi". Immediata la presa di posizione dell'assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, Gianni Berrino: "Nessuna sanzione che commineremo a Trenitalia potrà ripagare del danno di immagine inferto".