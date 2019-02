Perseguitò Ferilli, disposto il divieto di avvicinamento per lo stalker

Il gip di Roma, su richiesta della Procura, ha disposto il divieto di avvicinamento per un uomo di 68 anni che da dieci anni perseguitava l'attrice Sabrina Ferilli. Il reato contestato è di atti persecutori. Per anni l'uomo ha inviato lettere all'attrice, appostandosi sotto casa per incontrarla e seguendola dove si recava. In una circostanza ha anche cercato di fermarla afferrandole un braccio.