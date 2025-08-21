Perseguita e aggredisce l'ex moglie, 49enne ai domiciliari nel Modenese

Non accettando la fine della relazione sentimentale, da luglio e fino a pochi giorni fa ha perseguitato la ex moglie, molestando, minacciando e aggredendo fisicamente sia la donna che i suoi familiari. Martedì, su delega della Procura della Repubblica di Modena, i carabinieri della stazione di Soliera hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip nei confronti di un 49enne. L'uomo è indagato per atti persecutori, lesioni personali nonché per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.