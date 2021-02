Vaccino Covid, Toti: "Asl La Spezia discriminatoria su omosessuali"

Ansa

Giovanni Toti "condanna quanto accaduto in Asl 5, in relazione alla comunicazione, fortemente discriminatoria, per l'accesso alla fase 2 della campagna di vaccinazione anti Covid-19". Le parole del presidente e assessore alla Sanità della Liguria si riferiscono ai moduli predisposti dall'Asl 5 di La Spezia in cui gli omosessuali sono considerati "soggetti con comportamenti a rischio come tossicodipendenti e dediti alla prostituzione".