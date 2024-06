Pensioni Inps, stop agli assegni per l'estero: cosa cambia da luglio

Dal 1° luglio 2024 non sarà più possibile riscuotere la pensione tramite assegno in alcuni Paesi europei, come Grecia, Malta, Spagna, Portogallo, Belgio e Austria, ed extra-europei, come Tunisia e Australia. A essere coinvolti saranno circa 300mila pensionati che vivono all'estero. La decisione è stata presa per evitare sia le erogazioni indebite sia i disservizi postali, che potrebbero causare ritardi nella consegna, smarrimenti o danneggiamenti. D'ora in poi, in questi Paesi le uniche modalità consentite per riscuotere la pensione saranno l'accredito sul conto corrente o l'erogazione in contanti.