Pedopornografia, polizia: +50% arrestati nei primi tre mesi del 2022

Nel primo trimestre del 2022 cresce del 50% il numero degli arrestati rispetto al 2021 nell'ambito di indagini sulla pedopornografia.

Sono i dati forniti dalla polizia postale in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia . Nel 2021 è aumentato del 38% il numero dei bimbi sotto i 13 anni coinvolti in adescamenti. Nello stesso anno sono stati 5.613 i casi trattati dal Centro nazionale per il contrasto a questo reato, con un incremento rispetto al 2020 (3.243). In crescita anche gli indagati: nel 2021 sono stati 1.282 con un +8% rispetto all'anno precedente.