Pedopornografia online, cinque arresti in Piemonte

Cinque persone tra i 40 e i 78 anni sono state arrestate in Piemonte per la diffusione online di foto e video di pedopornografia. Tre degli indagati sono in carcere, mentre gli altri due agli arresti domiciliari. Altri due indagati sono invece a piede libero. L'operazione della polizia ha coinvolto Asti, Alessandria, Biella, Novara e Vercelli. Sono stati sequestrati video e immagini di sfruttamento minorile di diversa natura, talvolta relativi a violenze e atti sessuali con bambini anche piccolissimi.