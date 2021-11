Pedofilia, Papa Francesco: "Dolore per non aver difeso più piccoli"

IPA

Papa Francesco torna sulla piaga della pedofilia in ambito ecclesiastico. Il "cammino di conversione personale e comunitaria è un cammino che come Chiesa siamo chiamati a compiere tutti insieme - ha detto durante un convegno -, sollecitati dal dolore e dalla vergogna per non essere stati sempre buoni custodi proteggendo i minori che ci venivano affidati nelle nostre attività educative e sociali".