Pedofilia, il Papa: "Serve una forte responsabilità pastorale"

In Vaticano si terrà da giovedì a domenica "un incontro dei presidenti di tutte le Conferenze episcopali sul tema della protezione dei minori nella Chiesa". Ad annunciarlo è stato Papa Francesco al termine dell'Angelus in Vaticano. "Invito - ha poi continuato il Santo Padre - a pregare per questo appuntamento, che ho voluto come atto di forte responsabilità pastorale davanti a una sfida urgente del nostro tempo".