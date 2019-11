Pedofilia, a "Le Iene" le registrazioni di una bimba di 10 anni abusata dal parroco: “Vuoi un bacino?”

“Le Iene” raccontano la storia di una bimba, Marina, (nome di fantasia per difenderne la vera identità della piccola) che sarebbe stata abusata dal parroco del suo Paese poco dopo aver compiuto i dieci anni di età. La piccola ha raccontato più volte ciò che avveniva ad alcuni parrocchiani, che inizialmente non le hanno creduto, e alla famiglia, che convocata dal prete, ha dapprima pensato che stesse mentendo.

Una volta compresa la situazione la madre commenta: “Mia figlia è stata più furba di lui”. Perché la piccola, per provare quanto diceva, ha avuto l’idea di registrare con il telefono gli incontri avvenuti con il prete: “Lo sai che ti voglio bene, vuoi un bacino?”, si sente dire a don Michele. In altre registrazioni si sentono versi e sospiri e quasi sempre i lamenti della bambina: “Basta, basta, vado di là”, dice Marina.



Incastrato dalle registrazioni, il prete avrebbe poi ammesso davanti ai parrocchiani l’accaduto, spiegando di non essere mai “andato fino in fondo”. Prima di questo, le accuse alla bambina, per farle credere che sarebbe stata lei a cercare le attenzioni dell'uomo, e la minaccia che se avesse parlato avrebbe gettato fango sulla sua famiglia.

Intercettato dalla Iena Nina Palmieri l’uomo nega: “Ciò che dice deve essere provato”, spiega, sostenendo che l’intervista non è condotta “da un giudice né in un Tribunale” e dichiarando di non sapere nulla delle registrazioni.