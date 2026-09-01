Pavia, la raccolta fondi di una 26enne malata di tumore: "Il mio corpo non sopporta più le cure, ora voglio sposarmi e viaggiare"

Una 26enne, Elena Vancheri, che combatte contro il cancro da quattordici anni e che, come riporta Il Giorno, è in cura nel reparto di Oncoematologia del San Matteo di Pavia, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe in cui chiede aiuto economico per vivere a pieno il tempo che le rimane da vivere. "Avevo solo 12 anni quando mi sono ammalata la prima volta di leucemia mieloide acuta e, nonostante le cure, la malattia è sempre tornata. Dopo l'ultima recidiva pensavo ormai di essere al sicuro, di poter finalmente iniziare ad avere dei progetti per la mia vita, ma non è stato così. La malattia è tornata ancora, stavolta in una forma ancora più rara e aggressiva, e il mio fisico stremato da una vita di chemioterapia non è più in grado di sopportare le cure. Non c'è prospettiva di guarigione questa volta. Però, non voglio stare ferma ad aspettare che la malattia si prenda la mia vita e tutto quello che ho senza fare niente, si è già presa abbastanza", ha scritto nel messaggio che accompagna il fundraising. In poco tempo, sono stati raccolti più di 20mila euro.