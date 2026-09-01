Pavia, la raccolta fondi di una 26enne malata di tumore: "Il mio corpo non sopporta più le cure, ora voglio sposarmi e viaggiare"

Una 26enne, Elena Vancheri, che combatte contro il cancro da quattordici anni e che, come riporta Il Giorno, è in cura nel reparto di Oncoematologia del San Matteo di Pavia, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe in cui chiede aiuto economico per vivere a pieno il tempo che le rimane da vivere. "Avevo solo 12 anni quando mi sono ammalata la prima volta di leucemia mieloide acuta e, nonostante le cure, la malattia è sempre tornata. Dopo l'ultima recidiva pensavo ormai di essere al sicuro, di poter finalmente iniziare ad avere dei progetti per la mia vita, ma non è stato così. La malattia è tornata ancora, stavolta in una forma ancora più rara e aggressiva, e il mio fisico stremato da una vita di chemioterapia non è più in grado di sopportare le cure. Non c'è prospettiva di guarigione questa volta. Però, non voglio stare ferma ad aspettare che la malattia si prenda la mia vita e tutto quello che ho senza fare niente, si è già presa abbastanza", ha scritto nel messaggio che accompagna il fundraising. In poco tempo, sono stati raccolti più di 20mila euro.
"A causa della debilitazione fisica e dei traumi psicologici che hanno comportato le cure negli anni, non sono stata in grado di vivere una vita normale, e ora che mi resta poco tempo non voglio più dover rinunciare a nulla. Voglio viaggiare, vedere il mondo, sposare l'uomo che amo, vivere tutte le esperienze che finora non ho mai potuto fare, finché il mio corpo me lo permette, ma non posso farlo da sola - ha aggiunto la 26enne -. Sono sola con mia mamma che si prende cura di me a tempo pieno e la mia pensione di invalidità è a malapena sufficiente per coprire le spese per vivere. Aiutatemi a vivere a pieno il tempo che mi resta, così da poter lasciare questo mondo senza rimpianti, e forse, anche con un po' di amore in più".