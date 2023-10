Pavia, mamma 75enne fa causa ai figli 40enni e li sfratta da casa sua

La madre, oltre che dal rifiuto dei due fratelli di farsi una vita propria , era infastidita anche dal fatto che i figli non contribuissero alle spese e non ne volessero sapere di assisterla nelle attività domestiche.

Da "Tanguy" a "A casa con i suoi" La storia è stata raccontata da diversi film sulla difficoltà di far uscire i figli adulti dalla casa dei genitori, come il francese "Tanguy" e l'americano "A casa con i suoi" con Sarah Jessica Parker e Matthew McConaughey. A spingere la madre a prendere la decisione di cacciare i figli di casa è stata anche la loro abitudine di rientrare nel cuore della notte e di lasciare le loro cose in completo disordine.

Con la mamma nonostante il lavoro La convivenza dei tre era iniziata dopo la separazione della madre dal marito. La famiglia non ha problemi economici e i due figli, dopo aver ottenuto il diploma, hanno trovato a fatica un'occupazione stabile. La donna li ha sempre sostenuti, finché non è finalmente arrivato il lavoro. A quel punto la sua speranza era che se ne andassero di casa. E invece entrambi sono rimasti con lei.

La sentenza di sfratto I tentativi di convincerli a farsi una vita per conto loro sono stati inutili, ed è così che la madre si è decisa a sfrattarli. Nella sua sentenza, il giudice sottolinea che, se "la permanenza nell'immobile agli inizi poteva ritenersi fondata" in quanto basata "sull'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice, non appare oggi più giustificabile" dal momento che "i due resistenti sono soggetti ultraquarantenni".