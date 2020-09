Pavia, la "smemorata" che dice di essere Julia Roberts è straniera e sta lentamente riacquistando la memoria

La donna che si è presentata ai primi di luglio al pronto soccorso di Vigevano (Pavia) sostenendo di essere Julia Roberts e che ora è ricoverata in Psichiatria a Pavia ha cominciato a rispondere alle domande della polizia e sembra stia lentamente riacquistando la memoria. I medici hanno capito che la "smemorata", sui 50 anni, è straniera, ma la sua identità resta sconosciuta. Lo riporta La Provincia Pavese.

La donna era stata trovata ubriaca alla stazione di Mortara (Pavia) e portata al pronto soccorso dagli agenti del polizia locale. Smaltita la sbornia, era stata dimessa ma non si è mai allontanata dall'ospedale. Aveva vissuto per qualche tempo nella sala d’aspetto, aiutata da medici, infermieri e parenti di altri degenti. Poi il ricovero in psichiatria e, apparentemente, un lento ritorno della memoria.