Pavia, cacciatore scivola sulle scale e parte un colpo dal suo fucile: muore a 64 anni

Uno strano scherzo del destino ha segnato la vita di un cacciatore di Stradella, in provincia di Pavia. L'uomo, Stefano Brambilla, di 64 anni, è stato colpito mortalmente dal suo fucile, un calibro 12 regolarmente detenuto, mentre stava per riporlo in cantina. Secondo una prima ricostruzione la vittima, che aveva l'arma con la canna rivolta verso di lui, è scivolata sulle scale ed è partito un colpo accidentale che non gli ha lasciato scampo, centrandolo vicino al cuore. Inutili i soccorsi, allertati dalla figlia che viveva con lui in casa.