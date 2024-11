Patù (Lecce), 17enne trovata morta in casa: è giallo

Una 17enne è stata trovata morta a letto nella sua abitazione a Patù, piccolo comune del sud Salento in provincia di Lecce. La giovane era a letto da venerdì con la febbre, che sarebbe stata causata da una tonsillite. Quando i familiari sono andati a svegliarla, si sono accorti che non rispondeva e hanno chiamato i soccorritori del 118 che hanno tentato invano di rianimarla. La ragazza potrebbe essere morta per una emorragia esofagea.