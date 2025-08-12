Patti prematrimoniali, arriva l'apertura della Cassazione

Il verdetto riguarda una coppia mantovana che si era separata nel 2019. I due avevano firmato una scrittura privata con la quale, in caso di fine del matrimonio, lui si impegnava a restituirle 146.400 euro, comprensivi del mutuo e delle spese per gli arredi ai quali lei aveva contribuito nonostante la casa fosse intestata solo al marito. Lei dal canto suo rinunciava ad alcuni beni: gli arredi della casa e una imbarcazione.