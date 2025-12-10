Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione

Wedd, ha spiegato Zaki, significa "affetto sincero". "Quel giorno ho capito cosa significa che una persona possa cambiare la forma delle tue memorie, rimettere ordine nelle ferite, mettere accanto al dolore una nuova vita. Tutto ciò che avevo vissuto prima si è trasformato nel momento in cui abbiamo stretto tra le braccia Wedd - un nome scelto con cura, perché il mondo soffre di mancanza di gentilezza, e abbiamo desiderato che lui potesse portarne un po' nel suo destino. Che la sua presenza ci ricordasse ogni giorno che la dolcezza è forza, e che l'amore è un valore che non si sostituisce. Quel giorno non ho ritrovato solo la libertà... quel giorno ho ritrovato me stesso. E la nascita di Wedd ha reso tutto più possibile, più luminoso, più vero", ha concluso l'attivista.