Passo Pordoi, sciatore investito da una valanga: illeso

Uno sciatore è rimasto illeso dopo essere stato travolto da una valanga a Livinallongo di Col di Lana (Belluno), non lontano dal passo Pordoi. L'escursionista stava sciando con altri quattro amici in località Belvedere quando è uscito, con gli altri, dalla pista per un percorso sulla neve fresca. E' allora che c'è stato il distacco della valanga, che lo ha investito. Immediati i soccorsi. L'uomo è stato estratto dalla neve e non ha avuto conseguenze.