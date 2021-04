Pasqua, Coldiretti: un milione di presenze in meno negli agriturismi

istockphoto

Almeno un milione di persone, tra italiani e stranieri, sono costretti quest'anno a rinunciare alla tradizionale scampagnata per il pranzo nelle strutture agrituristiche tra Pasqua e Pasquetta. E' quanto afferma la Coldiretti, sottolineando al contempo il boom del "meal delivery". Quest'ultimo in Italia, nell'anno della pandemia, ha registrato un giro d'affari record del valore di 706 milioni di euro (per un incremento annuo del 19%).