Pasqua, 14 milioni di italiani in viaggio ma il 65% rimarrà a casa

Sono circa 14 milioni gli italiani in viaggio per le feste di Pasqua e per i due ponti, con 25 aprile e 1 maggio. Sulle autostrade stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Il 65% gli italiani resteranno però a casa e spenderanno oltre un miliardo di euro a tavola. Papa Francesco celebra la messa di Pasqua in piazza San Pietro, poi impartirà la benedizione Urbi et orbi.

La vera star del ponte di Pasqua e Pasquetta è l'agriturismo dove si prevedono tra italiani e stranieri almeno un milione di presenze a tavola nel lungo weekend con una aumento del 15%, rispetto allo scorso anno, spinto dalla voglia di stare all'aria aperta e alla ricerca del buon cibo, rivela una stima di Coldiretti. La massima affluenza si prevede a Pasquetta per trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione garantita dall'ospitalità delle aziende di campagna anche nel caso del maltempo.



Sfiora invece quota 1,2 miliardi di euro la spesa che affronteranno gli italiani per imbandire le tavole in occasione della festività di Pasqua, afferma il Codacons, che ha elaborato il consueto studio sui consumi delle famiglie in occasione della festa. La spesa per cibi e bevande appare complessivamente in lieve aumento rispetto allo scorso anno, spiega l'associazione. Si preparano ad arrivare sulle tavole degli italiani circa 400 milioni di uova fresche, piu' di 13.000 tonnellate di salumi e insaccati, mentre per la carne di agnello si stima un consumo di circa 5.000 tonnellate.