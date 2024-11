Una donna di 42 anni è morta in un incidente stradale avvenuto alle porte di Salsomaggiore, in provincia di Parma. Nello schianto frontale tra due vetture sono rimaste ferite altre quattro persone, di cui una in gravi condizioni, ricoverata all'Ospedale Maggiore di Parma. Le altre, tra cui una ragazza minorenne, non risultano gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.