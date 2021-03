Parma, chiamano i carabinieri: "Ci sono i ladri"... ma era un incontro di coppia

Quando hanno visto i carabinieri fare irruzione nell'appartamento devono aver pensato di essere finiti per errore in qualche grottesco inseguimento, e invece poi hanno scoperto che quella pattuglia era lì proprio per loro. Nessun lieto fine, insomma, per una coppia di innamorati che si è incontrata clandestinamente a Parma ma è stata scambiata per dei ladri e denunciata dai vicini.

La telefonata al 112 è arrivata a causa dei forti rumori provenienti da un appartamento di un bed and breakfast che, in teoria, doveva essere vuoto: i vicini hanno subito pensato alla presenza di qualche scassinatore e allertato le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha fatto irruzione nei locali ma invece dei ladri ha colto in "flagrante" una coppia appassionata, interrompendo il loro incontro clandestino. La donna, infatti, di Milano e residente fuori regione, non poteva essere a Parma dove invece è stata sorpresa con un uomo della zona.

Dunque, la fuga romantica finisce così: per lei una bella multa per aver violato le norme anti-Covid; per il bed and breakfast, che doveva essere chiuso, un'indagine in corso per capire come sia stato impiegato in precedenza.