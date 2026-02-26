Parma, arrestato un 50enne per le tre suore uccise in Burundi nel 2014

"Il mandante - ha aggiunto D'Avino - sarebbe il generale Adolphe Nshimirimana", un alto ufficiale militare del quale Guillaume Harushimana era uno stretto collaboratore. In un primo momento, furono sgozzate suor Olga Raschietti e suor Lucia Pulici, mentre la terza vittima, suor Bernardetta Boggian, era andata a ricevere altre consorelle all'aeroporto. Durante la notte, una volta che le sorelle rientrarono nell'abitazione, mentre la Polizia rimase all'esterno dei locali a presidiare, fu eseguito il terzo omicidio. Suor Bernardetta Boggian fu decapitata: gli esecutori, è emerso oggi, erano rimasti nascosti all'interno dell'edificio, si allontanarono travestiti da poliziotti, con divise che sarebbero state fornite loro dalla polizia segreta.