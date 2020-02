Parma, accumula 192mila euro di debiti: dovrà restituirne solo 14mila

Aveva accumulato debiti per 192mila euro, ne dovrà restituire solo 14mila. Lo ha deciso, applicando la legge sul sovraindebitamento, il Tribunale di Parma per un ex imprenditore che, dopo il fallimento della sua azienda, percepisce 1.300 euro al mese di pensione. L'uomo dovrà quindi versare 300 euro al mese per quattro anni.