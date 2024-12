Roma, per Francesco la nuova papamobile è totalmente elettrica

Papa Francesco era giunto in mattinata Piazza San Pietro per l'udienza del mercoledì, facendo il consueto giro a bordo della papamobile. Più volte il Papa si era fermato a salutare alcuni bambini presenti tra i fedeli. Quattro di loro erano anche saliti sulla jeep accompagnandolo tra i vari settori dell'ovale berniniano per salutare e benedire da vicino le migliaia di pellegrini presenti, provenienti come sempre dall'Italia e da tutto il mondo. In piazza anche alcuni zampognari che hanno suonato canzoni di Natale.