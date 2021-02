Papa: "Vinceremo la pandemia quando saremo in grado di superare le divisioni"

Ansa

Il Papa invia un messaggio per la Quaresima ai fedeli in Brasile, invitandoli a superare le divisioni e a congiungersi alla vita per battere il coronavirus. "Dobbiamo vincere la pandemia e lo faremo nella misura in cui saremo in grado di superare le divisioni e di unirci intorno alla vita", afferma Francesco. "Una volta superata la crisi", osserva infine, bisogna fare in modo di "non ricadere ancora di più in un consumismo febbrile".