Papa: "Umanità provata, si aprano le porte della pace"

Nel tradizionale atto di venerazione alla Vergine in piazza di Spagna a Roma, il Papa ha rivolto una preghiera alla Madonna per quella che ha definito "un'umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra da cui Dio l'ha plasmata". Il Pontefice ha ricordato anche "i tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza", affidando alla Vergine il cammino di quanti continuano a cercare un futuro possibile nonostante sofferenze e difficoltà. Nel corso del rito, papa Leone ha richiamato l'immagine della speranza che deve rinascere in ogni luogo, invocando: "Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra", una speranza che, come ha sottolineato, si lega al "mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l'aurora". A seguire, il Santo Padre ha pronunciato un nuovo appello alla pace, auspicando che, dopo l'apertura delle porte sante, "si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione".