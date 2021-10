Papa: "Scandalose le enormi spese per le armi, mentre si proclama la pace"

Afp

"Purtroppo ancora oggi, ed è scandaloso, dopo le due immani guerre mondiali e le tante guerre regionali che hanno distrutto popoli e Paesi, gli Stati spendono enormi somme di denaro per gli armamenti, mentre nelle Conferenze internazionali si proclama la pace". Lo dice il Papa nel messaggio inviato in occasione della 60esima Marcia per la Pace Perugia-Assisi.