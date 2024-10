Papa: "Come si può a Roma buttare cibo e c'è chi non ne ha?"

Duro monito del Papa contro lo spreco alimentare a Roma. "Come possiamo accettare che nella nostra Città si buttino quintali di cibo e allo stesso tempo ci siano famiglie che non hanno da mangiare? Questo lo vedo anche in un ristorante, vicino al Vaticano. O che ci siano migliaia di spazi vuoti e migliaia di persone che dormono su un marciapiede?", ha detto il Pontefice all'assemblea della diocesi di Roma sulle disuguaglianze. "Una città che assiste inerme a queste contraddizioni è una città lacerata, così come lo è l'intero nostro pianeta", ha aggiunto papa Francesco.