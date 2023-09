Papa: "Di nuovo una minaccia nucleare, come nel 1962 per Cuba"

Papa Francesco lancia l'allarme sul rischio di una nuova minaccia nucleare.

"Il nostro mondo continua a essere nella morsa di una terza guerra mondiale combattuta poco alla volta e, nel tragico caso del conflitto in Ucraina, non senza la minaccia di ricorrere alle armi nucleari", ha scritto il Pontefice in un messaggio al cardinale Peter Turkson, cancelliere della Pontificia accademia delle Scienze Sociali. "Il momento attuale assomiglia in modo inquietante a quando nell'ottobre 1962 la crisi dei missili di Cuba portò il mondo sull'orlo di una diffusa distruzione nucleare", ha aggiunto il Papa.