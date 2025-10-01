Logo Tgcom24
Papa Leone XIV: "Le religioni non siano armi, ma ponti in un mondo diviso"

01 Ott 2025 - 01:07
© Ansa

"Che le religioni non vengano usate come armi o muri, ma piuttosto vissute come ponti e profezia: rendendo realizzabile il sogno del bene comune". Lo afferma Papa Leone XIV nel videomessaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di ottobre, dedicate alla collaborazione tra le diverse tradizioni religiose. "Viviamo in un mondo pieno di bellezza, ma anche ferito da divisioni profonde. A volte le religioni, invece di unirci, diventano un motivo di conflitto", dice ancora il Papa nella preghiera chiedendo di imparare a "riconoscere ciò che ci unisce".

