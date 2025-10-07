Papa Leone XIV, primo viaggio in Turchia e Libano dal 27 novembre al 2 dicembre

Papa Leone XIV ha scelto la Turchia e il Libano come mete del suo primo viaggio apostolico che avrà luogo dal 27 novembre al 2 dicembre. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. "Accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese, il Santo Padre Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700mo anniversario del primo concilio di Nicea. Successivamente, rispondendo all'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Libano, si recherà in viaggio apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre", recita una nota.