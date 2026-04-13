Papa Leone vola in Africa, 18mila chilometri tra pace e giustizia

Undici giorni, quattro Paesi, quasi 18mila chilometri di soli spostamenti aerei, lingue e fedi diverse, ma un filo rosso costituito dalle cicatrici di questi popoli che ancora cercano di essere lenite. Papa Leone XIV vola in Africa, dove visiterà Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Parlerà di pace e di giustizia, di lavoro e riscatto, ma vivrà anche la gioia di popoli che da tempo non hanno visto la visita di un Pontefice e che si sono preparati con cura. Sarà ospite di santuari e prigioni, università e orfanotrofi, in un viaggio intenso che lo vedrà in Paesi che non conquistano normalmente le cronache dei giornali occidentali.