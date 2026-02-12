Papa Leone XIV: "Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia"

"Capisco bene che questo sia un tema controverso, e che alcune persone avanzeranno richieste come: "Vogliamo il riconoscimento del matrimonio gay", o "vogliamo il riconoscimento delle persone trans", affinché siano ufficialmente accolti e approvati dalla Chiesa. Gli individui saranno accolti e ricevuti. Qualsiasi sacerdote ascolterà in confessione persone di ogni tipo, con ogni genere di difficoltà, di situazioni di vita e di scelte compiute. L'insegnamento della Chiesa continuerà a rimanere com'è, e per ora non ho altro da aggiungere su questo punto" - ha aggiunto.