Il Papa: "Morti violente di piccoli innocenti sono le peggiori"

Leone XIV si sofferma sulle "morti dei piccoli innocenti" durante la messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi morti l'anno scorso, tra cui papa Francesco, a San Pietro. "Il punto di partenza è l'esperienza della morte, e nella sua forma peggiore: la morte violenta che uccide l'innocente e così lascia sfiduciati, scoraggiati, disperati - afferma il Santo Padre -. Quante persone, quanti 'piccoli!', anche ai nostri giorni subiscono il trauma di questa morte spaventosa perché sfigurata dal peccato. Per questa morte non possiamo e non dobbiamo dire 'laudato si'', perché Dio Padre non la vuole, e ha mandato il proprio Figlio nel mondo per liberarcene".