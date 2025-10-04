Logo Tgcom24
Cronaca
Lo riferisce la Sala Stampa

Papa Leone XIV firma la sua prima Esortazione apostolica, la "Dilexi te"

04 Ott 2025 - 11:53
© Ansa

© Ansa

Presso la Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, alla presenza di monsignor Edgar Pena Parra, Papa Leone XIV ha firmato l'Esortazione apostolica "Dilexi te". Il documento, che è il primo del Pontefice, verrà presentato il 9 ottobre. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede. L'Esortazione apostolica "Dilexi te" ("Ti ho amato") avrebbe come tema quello dei poveri. Si tratterebbe di un lavoro che era stato avviato da Papa Francesco; in omaggio a questa continuità, l'Esortazione ha questo titolo, dopo la "Dilexit Nos" di Bergoglio di fine 2024, l'ultimo suo documento magisteriale.

papa leone xiv

