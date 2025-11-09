Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'assise si terrà il 7 e l'8 gennaio

Papa Leone XIV convoca il suo primo concistoro

09 Nov 2025 - 11:55
© Ansa

© Ansa

Papa Leone XIV convoca il suo primo concistoro. La comunicazione è stata inviata via e-mail ai cardinali. L'assise si terrà per due giorni a Roma, il 7 e l'8 gennaio.

papa leone xiv