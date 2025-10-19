Il cavallo donato a Papa Leone e il dilemma morale: aiutare i poveri o rispettare il Cantico delle Creature?

Il cavallo Proton è stato allevato nella storica scuderia di Janów Podlaski, in Polonia, attiva da oltre due secoli. Il suo pedigree è considerato di altissimo livello: il padre proviene da un allevamento del Qatar con base negli Stati Uniti, la madre da una delle linee più antiche dell'Est Europa. L'animale è stato donato al Pontefice da Michalski, titolare di un centro ippico e impegnato anche in attività di ippoterapia. Il gesto nasce da una motivazione precisa: "Ho visto fotografie del Papa da giovane in sella a un cavallo, durante la sua missione in Perù — ha dichiarato l'allevatore —. Ho pensato che un cavallo potesse rappresentare un dono simbolico e personale". In effetti, come riportato da Vatican News, Papa Leone XIV sa cavalcare e conserva alcuni cavalli anche nella residenza estiva di Castel Gandolfo. La consegna è avvenuta nel pieno rispetto del protocollo e ha subito fatto il giro dei media internazionali.