Sette nuovi santi proclamati dal Papa: tra loro Bartolo Longo e il primo della Papua Nuova Guinea

La cerimonia del 19 ottobre è entrata nella storia anche per aver introdotto i primi santi di due Paesi: la Papua Nuova Guinea e il Venezuela. Peter To Rot, laico e catechista, fu arrestato e ucciso nel 1945 per aver celebrato matrimoni cristiani in un contesto di repressione religiosa da parte dell’occupazione giapponese. È considerato un martire della fede e della famiglia. Dal Venezuela arrivano invece le figure di José Gregorio Hernández e di Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez. Il primo, medico e accademico, è venerato per la sua generosità verso i malati più poveri. La seconda, religiosa, è nota per la fondazione di una congregazione dedita all’educazione e alla cura degli ultimi.