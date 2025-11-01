Papa Leone: "Il presente è oscurato da ingiustizie, la scuola dia speranza"

Papa Leone esorta la scuola a ridare speranza a un mondo che sembra averla persa. Rilanciando le parole di san John Henry Newman, il Santo Padre ha detto che "è compito dell'educazione offrire questa 'luce gentile' a coloro che altrimenti potrebbero rimanere imprigionati dalle ombre particolarmente insidiose del pessimismo e della paura. Per questo vorrei dirvi: disarmiamo le false ragioni della rassegnazione e dell'impotenza, e facciamo circolare nel mondo contemporaneo le grandi ragioni della speranza. Contempliamo e indichiamo costellazioni che trasmettano luce e orientamento in questo presente oscurato da tante ingiustizie e incertezze. Vi incoraggio a fare delle scuole, delle università e di ogni realtà educativa, anche informale e di strada, le soglie di una civiltà di dialogo e di pace".