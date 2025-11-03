Logo Tgcom24
Papa Leone in preghiera sulla tomba di Francesco: visita a sorpresa

03 Nov 2025 - 20:51
Papa Leone XIV si è fermato "a sorpresa" nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Papa Francesco e, successivamente, davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani. Il Pontefice ha poi proseguito il cammino verso Castel Gandolfo. Il 2 novembre Prevost si era già recato nelle Grotte della Basilica di San Pietro, dove sono sepolti gli altri suoi predecessori. In mattinata ha invece presieduto la messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi morti nell'ultimo anno, una tradizione nell'ambito della commemorazione dei Defunti.

