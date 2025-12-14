Papa Leone: confido in forme di amnistia e indulto per l'Anno santo

"Papa Francesco auspicava, in particolare, che si potessero concedere, per l'Anno santo, anche 'forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in se stesse e nella società' e a offrire a tutti reali opportunità di reinserimento. Confido che in molti Paesi si dia seguito al suo desiderio". Lo ha sottolineato Papa Leone XIV nell'omelia dalla Basilica di San Pietro, in occasione della Santa Messa presieduta per il Giubileo dei detenuti. "Il Giubileo, come sappiamo, nella sua origine biblica era proprio un anno di grazia in cui a ognuno, in molti modi, si offriva la possibilità di ricominciare", ha aggiunto il Pontefice.