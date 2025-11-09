Logo Tgcom24
Appello all'Angelus

Papa Leone: "Troppe vittime innocenti nelle guerre, servono cessate il fuoco e negoziati"

09 Nov 2025 - 12:49
© Ansa

© Ansa

Papa Leone ha lanciato un nuovo e accorato appello per la pace, denunciando il numero crescente di vittime innocenti causate dai conflitti in corso. "Esprimo il mio vivo apprezzamento per quanti a ogni livello si stanno impegnando a costruire la pace nelle diverse regioni segnate dalla guerra", ha dichiarato il Pontefice dopo la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre ha ricordato le preghiere per i defunti celebrate nei giorni scorsi, sottolineando come tra loro vi siano anche molte persone "uccise nei combattimenti e nei bombardamenti, benché fossero civili, bambini, anziani, ammalati". Rivolgendosi ai fedeli, Leone XIV ha aggiunto: "Se si vuole veramente onorare la loro memoria, si cessi il fuoco e si metta impegno nelle trattative".

