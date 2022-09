Papa: "La storia regredisce, in atto una terza guerra mondiale 'totale'"

"I rischi per le persone e per il pianeta sono sempre maggiori. San Giovanni Paolo II ringrazio' Dio perche', per intercessione di Maria, il mondo era stato preservato dalla guerra atomica. Purtroppo dobbiamo continuare a pregare per questo pericolo, che gia' da tempo avrebbe dovuto essere scongiurato", ha detto Francesco ricevendo in udienza i partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, riunita in vaticano sul tema "Scienza di base per lo sviluppo umano, la pace e la salute planetaria". Secondo il Pontefice, "e' necessario mobilitare tutte le conoscenze basate sulla scienza e sull'esperienza per superare la miseria, la poverta', le nuove schiavitu', e per evitare le guerre". "Rifiutando alcune ricerche, inevitabilmente destinate, in circostanze storiche concrete, a fini di morte, gli scienziati di tutto il mondo possono unirsi in una comune disponibilita' a disarmare la scienza e formare una forza per la pace", ha proseguito.

"Nel nome di Dio, che ha creato tutti gli esseri umani per un comune destino di felicità, siamo chiamati oggi a testimoniare la nostra essenza fraterna di liberta', giustizia, dialogo, incontro reciproco, amore e pace, evitando di alimentare odio, risentimento, divisione, violenza e guerra", ha aggiunto il Papa. "Nel nome del Dio che ci ha donato il pianeta per salvaguardarlo e svilupparlo, oggi siamo chiamati alla conversione ecologica per salvare la casa comune e la nostra vita insieme a quella delle generazioni future, invece di aumentare le disuguaglianze, lo sfruttamento e la distruzione", ha concluso, incoraggiando gli Accademici "a continuare a lavorare per la verita', la liberta', il dialogo, la giustizia e la pace. Oggi piu' che mai la Chiesa cattolica e' alleata degli scienziati che seguono questa ispirazione, e lo e' anche grazie a voi!".