Papa: "La corruzione nella Chiesa è una lebbra che uccide il Vangelo"

Ansa

"Bisogna combattere la corruzione, anche nella Chiesa, perché è come una lebbra che uccide il Vangelo". Lo ha affermato Papa Francesco in un videomessaggio ad un seminario sull'America Latina. "E' tempo che il tratto distintivo di quanti sono stati prescelti dai loro popoli per governarli sia messo al servizio del bene comune e non che il bene comune sia posto al servizio dei loro interessi", ha aggiunto.