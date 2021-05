Papa: "La Chiesa porti misericordia più che inculcare regole"

Ansa

In questo tempo la Chiesa è chiamata a portare consolazione "non facendo grandi discorsi, ma facendoci prossimi; non con parole di circostanza, ma con la preghiera e la vicinanza". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa di Pentecoste, aggiungendo: "Il Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della consolazione. E' il tempo in cui testimoniare la misericordia più che inculcare regole e norme. E il tempo per portare la gioia del Risorto".