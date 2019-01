Papa: il mondo è tutto connesso, ma sembra sempre più disunito

"Nella vita frammentata di oggi, dove rischiamo di perdere il filo, è essenziale l'abbraccio della Madre. C'è tanta dispersione e solitudine in giro: il mondo è tutto connesso, ma sembra sempre più disunito". Lo ha detto Papa Francesco nella messa di Capodanno. "Nel cammino della vita, lasciamoci prendere per mano - ha esortato il Santo Padre -. Le madri prendono per mano i figli e li introducono con amore nella vita".